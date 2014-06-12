  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково прошел концерт для сотрудников
Вчера, 23:43
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково прошел концерт для сотрудников

0 0

В аэропорту работают 4 тыс. человек.

В Пулково накануне впервые прошел концерт для работников. Мероприятие состоялось под открытым небом, рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта. 

В аэропорту работают 4 тыс. человек – опытные сотрудники и студенты-участники проекта "Взлетная полоса", делающие первые шаги в профессии. Впервые на территории авиагавани провели концерт, который объединил всю команду Пулково вместе. 

Событие началось с награждения самых первых участников "Взлетной полосы" и их наставников, после этого выступила группа "Комната Культуры". 

Ранее на Piter.TV: в Павловске 1 сентября пройдет симфонический open-air. 

Фото: пресс-служба Пулково 

Теги: аэропорт пулково, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии