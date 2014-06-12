В Пулково прошел концерт для сотрудников

В аэропорту работают 4 тыс. человек.

В Пулково накануне впервые прошел концерт для работников. Мероприятие состоялось под открытым небом, рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.

В аэропорту работают 4 тыс. человек – опытные сотрудники и студенты-участники проекта "Взлетная полоса", делающие первые шаги в профессии. Впервые на территории авиагавани провели концерт, который объединил всю команду Пулково вместе.

Событие началось с награждения самых первых участников "Взлетной полосы" и их наставников, после этого выступила группа "Комната Культуры".

Ранее на Piter.TV: в Павловске 1 сентября пройдет симфонический open-air.

Фото: пресс-служба Пулково