В Павловске 1 сентября пройдет симфонический open-air

Вход на праздник по билетам в парк.

В музее-заповеднике "Павловск" 1 сентября пройдет симфонический open-air. Музыканты исполнят шедевры Иоганна Штрауса и Петра Чайковского. Слушателей ждут на плацу Павловского дворца. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Концерт пройдет в рамках фестиваля "Чайковский. Перезагрузка". Музыкальный вечер начнется в 16:00. Вход на праздник по билетам в парк.

За музыку в день концерта отвечают Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга, художественный руководитель и дирижёр — Антон Лубченко и Елизавета Вовчек (виолончель). В программе:

П. Чайковский. "Итальянское каприччио";

П. Чайковский. Вариации на тему рококо;

И. Штраус. "Кайзер-Вальцер" (Императорский вальс);

П. Чайковский. Вальс из балета "Щелкунчик";

И. Штраус. Романс для виолончели с оркестром № 1 ре минор;

П. Чайковский. Вальс из балета "Лебединое озеро";

И. Штраус. Дунайский вальс;

И. Штраус. Полька "Трик-трак".

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Фото: Telegram / Музей-заповедник "Павловск", Pxhere











