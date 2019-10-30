В Волхове построят крытую ледовую арену с хоккейным кортом

В Волхове планируется построить крытую ледовую арену с хоккейным кортом. Комитет госзаказа Ленинградской области разместил госзакупку, в рамках которой намечено найти исполнителя проекта.
Объект будет предназначен для круглогодичного использования, размеры ледового поля составят 40х89 метров.
Реализация проекта обойдется в 265,7 миллионов рублей. Предполагается, что спорткомплекс введут в строй в конце августа 2022 года.
Финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов Ленобласти и Волховского муниципального района.
Заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя работ принимаются до 22 апреля.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Рощино построят новую ледовую арену стоимостью 499,5 млн рублей.
Фото: Рixabay.com
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