В Волхове построят крытую ледовую арену с хоккейным кортом

Она будет введена в августе 2022 года.

В Волхове планируется построить крытую ледовую арену с хоккейным кортом. Комитет госзаказа Ленинградской области разместил госзакупку, в рамках которой намечено найти исполнителя проекта.

Объект будет предназначен для круглогодичного использования, размеры ледового поля составят 40х89 метров.

Реализация проекта обойдется в 265,7 миллионов рублей. Предполагается, что спорткомплекс введут в строй в конце августа 2022 года.

Финансирование проекта будет осуществляться из бюджетов Ленобласти и Волховского муниципального района.

Заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя работ принимаются до 22 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Рощино построят новую ледовую арену стоимостью 499,5 млн рублей.

Фото: Рixabay.com