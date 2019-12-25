В Рощино построят новую ледовую арену стоимостью 499,5 млн рублей

Работы стартуют летом.

Администрация МО "Ропшинское городское поселение" получило официальное разрешение Комитета госстройнадзора и экспертизы Ленобласти на постройку новой ледовой арены. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Площадка появится благодаря победе Всеволожской команды "Флагман". Два года назад спортсмены завоевали Кубок Крутова в "Ночной хоккейной лиге". Помимо основной награды, регион проучил сертификат на 100 млн рублей, который необходимо потратить на строительство нового крытого стадиона.

Для расположения ледовой арены выбрали пространство рядом с футбольной площадкой. Объект будет представлять собой одноэтажное здание, в котором будут располагаться вестибюль с гардеробом, ледовое поле 56 на 27 метров, зал на 150 зрителей, 4 раздевалки, 2 тренерских помещения, медкабинет и зал хореографии.

Планируется, что строительство начнётся летом сразу после выбора подрядчика. Стоимость объекта вместе с оборудованием составит 499,5 млн рублей.

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Фото: Pixabay