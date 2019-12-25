Правительство Петербурга поддержит бизнес, отложив транспортную реформу

В городе на Неве транспортную реформу могут перенести на год из-за мер по борьбе с коронавирусом.

В бюджете мегаполиса на лето 2020 года были запланированы расходы на реформу автобусных перевозок в сумме 11,2 млрд рублей. К 1 июля планировалось "почистить" транспортную схему от дублирующих маршрутов, убрав почти 300 маршруток и добавив около 100 автобусных направлений. Однако в рамках весенней корректировки бюджета Смольный может изъять эти расходы, прогнозируют эксперты. Реформе помешает разразившаяся пандемия COVID-19.

В мегаполисе введен режим ограничения работы большинства предприятий и организаций, кроме того закрыт ряд вестибюлей метро, сокращено движение ряда маршрутов по причине малой загруженности пассажирами. Стало известно, что в планах правительства Петербурга сформировать из предназначенных для дорожных проектов средств поддерживающий резерв на бизнес-проекты, которые были приостановлены из-за мер по сдерживанию коронавируса. На это может уйти около 8 млрд рублей, запланированных на строительство Южной магистрали, развязки с "Экспофорумом" и транспортное обеспечение "Лахта-Центра".

Ранее неоднократно отмечалось, что развитие транспортной системы мегаполиса запаздывает относительно темпов застройки. В то время как центр города традиционно перегружен, транспортная доступность многих новых микрорайонов остается на низком уровне. На эту проблему давно жалуются жители новостроек на намывах Васильевского острова, например, ЖК "Капитан Немо" и ЖК "Я-романтик". Кроме того, проблемы с транспортом наблюдаются в Приморском районе, где на данный момент активно ширится застройка вокруг небоскреба "Лахта-Центра". Уже известно о планах "Газпрома" развивать инфраструктуру Лахты до ее статусного соответствия деловому центру. В будущем тут могут появиться апарт-отель, теннисный комплекс, новые объекты яхт–клуба "Геркулес" и пожарное депо.

Развитие данной части города тесно связано с "Лахта-Центром" и водой окружающего ее Финского залива. Некоторые проекты освоения уже включают концепты развития транспортной структуры. Например, инвестиционный проект "Залив островов" помимо возведения жилой и коммерческой застройки на искусственном острове предусматривает соединение с материком подземным тоннелем с выходом на Лахтинский проспект, Приморское шоссе и ЗСД, а также собственную внутреннюю инфраструктуру с экологичным электрическим транспортом.

На сегодня этот проект под вопросом, как и многие другие. Направленные на сдерживание пандемии меры ощутимо ударят по экономике города, в первую очередь по бизнесу, связанному с общепитом и туризмом. Но так или иначе это коснется всех сфер. По первичным оценкам экономического блока Смольного, прямые потери для города составят 1,2 млрд рублей. Правительство намерено предпринять меры по поддержке малого и среднего бизнеса, но для этого придется перераспределить бюджет между сферами.

При этом у города появится время доработать концепт транспортной реформы. Хотя в комитете по транспорту сообщают о полной готовности городских структур к внедрению новой транспортной модели, по другим данным в Петербурге для этого не хватает почти 600 остановок. Также вице-губернатор Евгений Елин считает, что из-за ситуации с вирусом могут возникнуть проблемы с импортом транспорта. В любом случае окончательное решение по реформе пока не принято.

Фото: "Neva. Today"