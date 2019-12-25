В Волгоградской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19

Посещать ТЦ разрешат только после предъявления сертификата о прививке или отрицательного теста на коронавирус.

В Волгоградской области вводят новые ограничения из-за обстановки с COVID-19. Об этом информирует пресс-служба региональной администрации.

Сообщается, что на территории данного субъекта РФ с 12 июля изменяется режим работы заведений общественного питания. Им запрещается принимать посетителей в зале с полуночи до шести утра. Однако в данный период времени разрешено обслуживания на вынос.

Кроме того, c 12 июля будут закрыты для посещения детские развлекательные центры, а также фудкорты и игровые комнаты в ТЦ. Несовершеннолетних впустят на территорию торговых центров только в сопровождении взрослых.

Данные ограничения не относятся к тем общественным заведениям, где будет привито 60 процентов работников. Посещать их смогут граждане после предъявления паспорта и сертификата о прививке от COVID-19 с QR-кодом или отрицательного ПЦР-теста, а также документа о наличии антител.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в Волгоградской области выявлено 236 случаев заболевания COVID-19.

Ранее Федеральное агентство по туризму России призвало власти Краснодарского края смягчить требования к желающим отдохнуть на местных курортах.

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