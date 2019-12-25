В Волгоградской области утонули 4 студента медика из Индии

Один из студентов начал тонуть, остальные трое бросились спасать.

В Волге Волгоградской области утонули 4 гражданина Индии.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в ночь на субботу на левом берегу Волги на пляже хутора Бобры утонули 4 студента Медицинского университета г. Волгограда. Все четверо граждане Индии. Трое учились на 5 курсе, один на втором.

По предварительным данным, один стал тонуть, а трое пытались его спасти. Все четверо не умели плавать. Уточняется, что ЧП произошло около половины второго ночи.

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