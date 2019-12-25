В Саратове за торговым центром нашли тело 13-летнего мальчика

Следов насильственной смерти не обнаружено.

В Саратове за ТЦ прохожие нашли мертвого мальчика.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что накануне днем, 9 августа, за ТЦ по Ново-Астраханскому шоссе было найдено тело 13-летнего мальчика. При осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка, для установления точных причин смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее:В Уфе спустя 15 лет нашли убийцу и насильника молодой женщины

Фото:Piter.TV