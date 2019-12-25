В Уфе спустя 15 лет нашли убийцу и насильника молодой женщины

Часть из этих 15 лет мужчина сидел за изнасилование.

В Уфе осужден мужчина за изнасилование и убийство, совершенные 15 лет назад.

Следственные органы СУ СК РФ по Республике Башкирии сообщают, 43 уфимец признан виновным в изнасиловании и убийстве женщины. Тогда, в ноябре 2005 года, насильника убийцу найти не удалось. Но дело периодически поднималось для выяснения обстоятельств убийства.

В 2020 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет повторно проанализированы материалы данного уголовного дела. В ходе новейших сложных экспертиз удалось установить личность убийцы. Им оказался 42-летний житель Уфы, который занимался в то время продажей автомобилей недалеко от района, где было найдено тело женщины. После мужчина прибывал в местах лишения свободы за "насильственные действия сексуального характера".

Под тяжестью улик мужчина признал свою вину и рассказал обстоятельства изнасилования и убийства в 2005 году. В тот день мужчина предложил довезти женщину до работы, завез в безлюдное место, где изнасиловал. А затем несколько раз ударил свою жертву по голове тупым предметом.

Суд, по совокупности приговоров, с учетом ранее назначенного наказания за совершение насильственных действий сексуального характера, приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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