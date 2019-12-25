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В подъезде в Уфе нашли новорожденную девочку
Сегодня, 14:00
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MShaffter

В подъезде в Уфе нашли новорожденную девочку

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Малышка сейчас в больнице, ее мать разыскивают.

В подъезде многоэтажки мужчина нашел новорожденного ребенка.

"Башинформ" сообщает, что в полицию поступил сигнал от мужчины, который в подъезде дома нашел новорожденного ребенка. На место сразу выехали сотрудники МВД и медики.

Сейчас малышка находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают состояние новорожденной девочки как стабильное. Через неделю планируется перевести ее из реанимации в отделение патологии новорожденных.

Мать ребенка ищут.

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Фото:pixabay

Теги: беременность и роды, мать кукушка, новости башкирии, новости уфы, оставление в опасности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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