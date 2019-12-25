В подъезде в Уфе нашли новорожденную девочку

В подъезде многоэтажки мужчина нашел новорожденного ребенка.
"Башинформ" сообщает, что в полицию поступил сигнал от мужчины, который в подъезде дома нашел новорожденного ребенка. На место сразу выехали сотрудники МВД и медики.
Сейчас малышка находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают состояние новорожденной девочки как стабильное. Через неделю планируется перевести ее из реанимации в отделение патологии новорожденных.
Мать ребенка ищут.
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Фото:pixabay
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