В Приморье скончался обварившийся кипятком младенец, родители которого не обратились за медпомощью

Прокуратура ведет проверку по факту гибели 8-месячного младенца.

В Приморье выясняют обстоятельства смерти младенца, после ожогов.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края сообщает, что сотрудники прокуратуры Черниговского района проводят проверку по факту гибели восьмимесячного малыша. Как удалось установить, ребенок 2019 года рождения обварился кипятком. Родители малыша более суток не обращались за медицинской помощью, вследствие чего младенец скончался.

В ходе прокурорской проверки будет оценена деятельность органов системы профилактики, а также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Решается вопрос об изъятии из семьи еще одного ребенка.

Кроме того, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

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