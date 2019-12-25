Под Волгоградом 3-летнего мальчика нашли утонувшим в Волге

Малыш приехал за смородиной вместе с дедушкой.

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 3-летнего мальчика в Волгоградской области.

Региональные следственные органы ведут доследственную проверку по факту гибели 3-летнего ребенка в Камышенском районе Волгоградской области. Как удалось установить, 4 августа мужчина вместе с 3-летним внуком приехали в лес собирать смородину. Мальчик остался в машине, а дедушка углубился в лесной массив. Через 15 минут мужчина не обнаружил ребенка.

После долгих поисков малыша нашли тонувшим в заливе Волги. Вероятно, оставшись один, малыш пошел прогуляться и упал с обрыва в Волгу. Выбраться он сам не смог. Семья, в которой жил и воспитывался ребенок, характеризуется положительно.

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