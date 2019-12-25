Жители Приморья собирались продать шкуру убитого амурского тигра иностранцу за 700 тысяч

Получив деньги от покупателя, злоумышленники были задержаны.

Двое жителей Приморского края решили продать шкуру и части тела амурского тигра иностранному гражданину.

Следственные органы СКР по Приморскому краю сообщают, что в отношении двоих жителей региона 1963 и 1969 годов рождения возбуждено уголовное дело по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"

Как удалось установить, в сентябре 2020 года злоумышленники решили продать иностранцу шкуру и части тела за 700 тысяч рублей. В октябре они переместили "товар" в назначенное место для передачи покупателю. При получении денег подозреваемые были задержаны.

Расследование уголовного дела продолжается.

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