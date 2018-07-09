В Военно-медицинской академии клятву Гиппократа дали 1500 выпускников

В Санкт-Петербурге 21 июня прошла линейка в Военно-медицинской академии имени Кирова. Выпускников наградили дипломами и медалями. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.
В Военно-медицинской академии это самый массовый выпускной за последние два века. Свою первую клятву Гиппократа давали сразу 1500 человек.
Также на Дворцовой площади дипломы вручат молодым специалистам и кадетам университета противопожарной службы МЧС.
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Фото и видео: Piter.TV
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