В Военно-медицинской академии клятву Гиппократа дали 1500 выпускников

Это самый большой выпуск за последние два века.

В Санкт-Петербурге 21 июня прошла линейка в Военно-медицинской академии имени Кирова. Выпускников наградили дипломами и медалями. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

В Военно-медицинской академии это самый массовый выпускной за последние два века. Свою первую клятву Гиппократа давали сразу 1500 человек.

Также на Дворцовой площади дипломы вручат молодым специалистам и кадетам университета противопожарной службы МЧС.

Минобороны: "Выпускники военных училищ смогут получить звездочки старлея через два года"

Фото и видео: Piter.TV