Минобороны: "Выпускники военных училищ смогут получить звездочки старлея через два года"

Сейчас на это требуется 3 года.

В планах Минобороны устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, которые должны ждать получения звания старшего лейтенанта три года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на ведомство.

Все лейтенанты, в том числе, которые учились в институте и военном училище, смогут получить заветные звездочки уже через два года.

Как отметили в Минобороны, в материальном плане разницы между этими двумя званиями почти нет. Только вот среди молодых офицеров звание старлея считается более почетным.

Ранее Минобороны опубликовало видео полета Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах.

Видео: YouTube/ Минобороны России