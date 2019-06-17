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Опубликовано видео полета Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах

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Видео появилось на официальном аккаунте Минобороны.

Минобороны РФ опубликовало видео полета истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малой высоте.

Сообщается, что на видео запечатлены моменты полета истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка над горно-лесистой местностью Кавказа. Летчики отрабатывали маневры на высоте 100 метров, а также ведение боя на сверхзвуковых скоростях. 

Экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения.

Минобороны РФ

Видео: Минобороны РФ

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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