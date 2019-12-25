В Виллози строят новый ФОК

В поселке Виллози Ломоносовского района проходит ремонт нового физкультурно-спортивного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
Рабочие уже справились с установкой полов и бетонированием. В данной момент происходит монтаж металло-конструкций и перекрытие резервуаров.
Известно, что завершение строительства намечено на 2021 год. Спортивный объект будет включать в себя бассейны для взрослых и детей, современный зал и спортивную школу.
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Фото: Пресс-служба администрации Ломоносовского района
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