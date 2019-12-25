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В Виллози строят новый ФОК
Сегодня, 15:26
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lizapoluda

В Виллози строят новый ФОК

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Новый спортивный объект откроют в следующем году.

В поселке Виллози Ломоносовского района проходит ремонт нового физкультурно-спортивного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Рабочие уже справились с установкой полов и бетонированием. В данной момент происходит монтаж металло-конструкций и перекрытие резервуаров.

Известно, что завершение строительства намечено на 2021 год. Спортивный объект будет включать в себя бассейны для взрослых и детей, современный зал и спортивную школу.

 Ранее мы рассказали о том, что ЖК "Огни Колпино" в Тосненском районе введен в эксплуатацию. 

Фото:  Пресс-служба администрации Ломоносовского района

Теги: ленинградская область, ломоносовский район, стройка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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