В Виллози строят новый ФОК

Новый спортивный объект откроют в следующем году.

В поселке Виллози Ломоносовского района проходит ремонт нового физкультурно-спортивного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Рабочие уже справились с установкой полов и бетонированием. В данной момент происходит монтаж металло-конструкций и перекрытие резервуаров.

Известно, что завершение строительства намечено на 2021 год. Спортивный объект будет включать в себя бассейны для взрослых и детей, современный зал и спортивную школу.

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Фото: Пресс-служба администрации Ломоносовского района