ЖК "Огни Колпино" в Тосненском районе введен в эксплуатацию

Квартиры получат примерно 600 человек.

В понедельник, 7 сентября, Госстройнадзором 47-ого региона выдано разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК "Огни Колпино", который разместили на Онежской улице в поселке имени Тельмана. Всего квартиры представят 600 дольщикам. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В качестве застройщика выступил "Квартал 17а". Изначально комплекс планировали сдавать летом 2017 года, однако компания обанкротилась.

За оформление документов взялся Госстройнадзор. Также ведомство помогло наладить связь с дольщиками..

Отметим, что "Огни Колпино" включает в себя 14-18-этажные здания, в которых насчитывается 615 квартир.

В общей сложности на территории региона удалось ввести в эксплуатацию 17 проблемных домов с начала текущего года.

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Фото: ama.ru