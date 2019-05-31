Сеть оптоклубов "Ряды" в Петербурге и Ленобласти закроется в середине сентября

Владельцы компании решили не развивать формат, пострадавший от внешних обстоятельств.

Торговые комплексы оптоклубов "Ряды" закроются 14 сентября, владельцы компании решили закрыть все три филиала в Петербурге и Ленобласти. Об этом Piter.TV рассказали в агентстве AMM group, клиентом которого были "Ряды".

Отмечается, что в течение пяти лет работ оптоклуба его членами стали более 100 тысяч человек. На развитие сети негативно повлияли сложные внешние обстоятельства, отметили в агентстве, поэтому владельцы решили не развивать формат и прекратить работу всех точек. Компания намерена рассчитаться с сотрудниками и кредиторами.

Ранее мы рассказывали, что в Лужском районе Ленобласти возведут новый молочный комплекс.

Фото: Piter.TV