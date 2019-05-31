Сеть оптоклубов "Ряды" в Петербурге и Ленобласти закроется в середине сентября

Торговые комплексы оптоклубов "Ряды" закроются 14 сентября, владельцы компании решили закрыть все три филиала в Петербурге и Ленобласти. Об этом Piter.TV рассказали в агентстве AMM group, клиентом которого были "Ряды".
Отмечается, что в течение пяти лет работ оптоклуба его членами стали более 100 тысяч человек. На развитие сети негативно повлияли сложные внешние обстоятельства, отметили в агентстве, поэтому владельцы решили не развивать формат и прекратить работу всех точек. Компания намерена рассчитаться с сотрудниками и кредиторами.
Ранее мы рассказывали, что в Лужском районе Ленобласти возведут новый молочный комплекс.
Фото: Piter.TV
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