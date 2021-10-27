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"Рольф" приобрел территорию "Оптоклуба Ряды" на Пулковском шоссе
Сегодня, 12:26
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"Рольф" приобрел территорию "Оптоклуба Ряды" на Пулковском шоссе

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На продажу был выставлен гипермаркет, газовая котельная и земельный участок.

Стало известно, кто купил здание "Оптоклуба Ряды" на Пулковском шоссе. По информации "Делового Петербурга", площадь выкупила компания "Рольф".

На месте откроют автосалон по продаже легковых машин с пробегом. Он получит название "Рольф Аэропорт". Отмечается, что салон будет одним из крупнейших на Северо-Западе.

Сейчас в здании уже выставлены 700 автомобилей. 

В лот входил гипермаркет на Пулковском шоссе, 43к1А, газовая котельная и земельный участок площадью 55 235 кв. метров. Объект удалось продать не сразу. В октября 2021 года на него не нашлось покупателя. 

Фото: Piter.tv

Теги: автосалон, оптоклуб ряды, рольф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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