Всего от действий мошенников пострадали 24 клиента на общую сумму 7 млн рублей.

В Удмуртии осудят директора и четверых работников автосалона, обманувших клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным следствия, злоумышленники предлагали покупателям автомобили по привлекательным ценам с оформлением кредита и оплатой первоначального взноса. Они подсовывали договоры с завышенной стоимостью машин, а при отказе от сделки убеждали клиентов, что залог не возвращается или возвращается частично. Противоправная деятельность аферистов была пресечена в декабре 2023 года. Спустя год был задержан директор автосалона.

Всего от действий мошенников пострадали 24 клиента на общую сумму 7 млн рублей. На похищенные деньги группа приобретала новые автомобили для продажи. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали пособника онлайн-мошенников, обманувших пожилую пару на 14 млн рублей.

Видео: МВД по Республике Удмуртия