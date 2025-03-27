Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Подмосковье задержали пособника онлайн-мошенников, обманувших пожилую пару на 14 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, пенсионеру позвонил якобы сотрудник компании "Мосэнергосбыт" и сообщил о необходимости заменить электросчетчики, попросив продиктовать номер заявки из полученного смс-сообщения. Позже его супруге позвонили и сообщили, что мошенники получили доступ к их персональным данным и пытаются завладеть деньгами. Им порекомендовали снять со счетов все накопления и передать посыльному для размещения на "безопасном счете".

Оперативники задержали пособника мошенников по месту проживания в одном из хостелов Москвы. Расследование продолжается. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге 22 машин на автостоянке.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА