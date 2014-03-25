Задержанные сознались в содеянном.

Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге 22 машин на автостоянке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморского края.

Инцидент произошел в ночь на 24 марта на улице Надибаидзе. Неизвестные подожгли автомобиль на автостоянке. Огонь перекинулся на другие припаркованные машины. Всего пострадали 22 транспортных средства. Полицейские установили личность поджигателей, а также мужчины, который "заказал" поджог. Отмечается, что у всех ранее были судимости. Подозреваемые сознались в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии задержали двух местных жителей за производство подпольного коньяка и водки.

Видео: Telegram / Полиция Приморья