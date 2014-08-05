В результате проведенных обысков у них изъяли около тысячи литров спиртосодержащей жидкости.

В Удмуртии задержали двух местных жителей за производство подпольного коньяка и водки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, с 2023-го по март 2025 года жители Завьяловского района покупали сырье у неустановленных лиц и самостоятельно производили алкогольные напитки. Они разливали спиртное в пластиковые тары и продавали местным жителям, не имея на то соответствующей лицензии.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников. В результате проведенных обысков у них изъяли около тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Общая сумма нелегальной продукции составила более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области пресекли канал поставки безакцизных сигарет и алкогольных напитков.

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