В Вологодской области пресекли канал поставки безакцизных сигарет и алкогольных напитков

По данным следствия, житель Ярославской области промышлял нелегальной торговлей алкогольной и табачной продукцией.

В Вологодской области сотрудники полиции пресекли канал поставки безакцизных сигарет и алкогольных напитков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, житель Ярославской области промышлял торговлей алкогольной и табачной продукцией, не имеющей предусмотренных законодательством РФ маркировок. Его курьера задержали на парковке одной из гостиниц в селе Неверовское. В автомобиле задержанного обнаружили и изъяли 12 940 пачек сигарет, а также 800 бутылок спиртосодержащих напитков общей стоимостью почти 2,1 млн рублей.

Отмечается, что подозреваемый продавал безакцизные сигареты и горячительное покупателям, которых находил в мессенджере, а для их перевозки до пункта назначения пользовался услугами курьера. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД Вологодской области