В Петербурге за три месяца расторгли 16 дилерских контрактов с автосалонами

Автодилеры Петербурга сокращают сети за квартал.

В Санкт-Петербурге за третий квартал 2025 года было прекращено действие 16 дилерских контрактов, что составляет около 5% от общего числа соглашений. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в телеграм-канале "AutoRun SPb".

Больше всего контрактов было расторгнуто с брендами MG, Omoda и Jaecoo — у каждого из них стало на два автосалона меньше. С начала 2025 года в городе завершили действие 34 контракта, что уже превысило показатель всего 2024 года, когда было расторгнуто 33 соглашения.

По словам эксперта, за девять месяцев текущего года у 20 автомобильных брендов, представленных в Петербурге, прекратился как минимум один договор с дилером.

Фото:freepik