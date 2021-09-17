Средний возраст подержанных автомобилей в Петербурге и области снизился

Подержанные автомобили в Северной столице стали моложе новые данные.

Аналитики зафиксировали снижение среднего возраста подержанных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщают эксперты портала Авто.ру Бизнес.

Согласно исследованию, самые новые автомобили представлены в предложениях официальных дилеров. Транспортные средства от частных владельцев часто имеют более низкую цену. В сегменте автомобилей китайского производства средний возраст "частных" машин составил 4,7 года. У автомобилей от перекупщиков этот показатель достиг 4,8 года, а у дилеров — 3,3 года.

Наибольшая разница в возрасте наблюдается среди автомобилей российских марок. Машины от частных лиц имеют средний возраст 14,6 года, от перекупщиков — 18 лет. У дилеров средний возраст автомобилей российского производства составляет 7,2 года. В сегменте европейских машин отмечается "омоложение" предложений у перекупщиков — с 14,4 до 13,5 лет. Средний возраст у дилеров составляет 9,8 лет, у частных продавцов — 13,5 лет.

