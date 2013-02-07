В Петербург прибыли 30 автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus

По итогам текущего года средний возраст автобусов Пассажиравтотранса составит чуть больше 3,5 лет.

В Петербург поступили 30 автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus. Вскоре они выйдут на дороги Северной столицы, рассказали в Смольном.

По итогам текущего года средний возраст автобусов Пассажиравтотранса составит чуть больше 3,5 лет. Цель – чтобы петербургские автобусы были не старше 5-6 лет, после чего они будут заменяться.

Пассажировместимость автобусов ЛиАЗ-529265 Citymax-12 и Volgabus-527004 – от 103 до 106 человек. Они обладают просторным салоном, низким полом, мультимедийными информационными системами, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами отопления и кондиционирования.

Все автобусы закуплены на условиях финансовой аренды через Государственную транспортную лизинговую компанию. Всего по условиям договора в 2025 году лизинговая компания должна поставить 53 автобуса Volgabus 5270, 125 автобусов ЛиАЗ 5292 и 115 автобусов НЕФАЗ 5299. Маршруты, на которые выйдут данные транспортные средства, определяются Пассажиравтотрансом после поставки.

Также до конца 2025 года и в начале 2026 ожидаются поставки по контрактам с Минским автомобильным заводом. Северная столица получит 100 электробусов и 120 автобусов особо большого класса.

Фото: пресс-служба Смольного