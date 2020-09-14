Оптоклуб "Ряды" завершил свою работу в Петербурге

В воскресенье, 13 сентября, покупатели последний раз смогли посетить магазины оптоклуба "Ряды" и приобрести необходимые товары.
С понедельника, 14 сентября, все магазины данной сети закрыты на территории Петербурга. На выходных покупатели активно забирали с полок последние оставшиеся товары. К вечеру воскресенья полки уже были почти пустые.
Петербуржцы оказались разочарованы решением руководства сети остановить деятельность в городе. Магазины привлекали многих доступными ценами и качественными товарами.
Сеть оптоклуб "Ряды" в Петербурге работала 5 лет. За это время владельцами клубных карт стали 100 тысяч человек.
Видео: Piter.TV
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