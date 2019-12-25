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Продажа "Оптоклуба Ряды" на Пулковском шоссе снова не состоялась
Сегодня, 10:53
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Продажа "Оптоклуба Ряды" на Пулковском шоссе снова не состоялась

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Минимальная стоимость объекта составляет 859,4 млн рублей.

В очередной раз в Петербурге не смогли продать гипермаркет "Оптоклуб Ряды". За объект хотели получить минимум 859,4 млн рублей. 

В комплекс входят гипермаркет на Пулковском шоссе, 43к1А, газовая котельная и земельный участок площадью 55 235 кв. метров. Сам участок расположен вблизи КАД и аэропорта. 

Заявки на участие в торгах принимали до 1 октября, однако за пару дней до этого, 28 сентября, торги решили отменить из-за обращения собственника, ООО "БигБокс".

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть осенью.

Фото: ryady.ru

Теги: оптоклуб ряды, пулковское шоссе, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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