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Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть осенью
Сегодня, 9:45
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Петербуржцам рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть осенью

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Злоупотреблять картофелем и бататом специалисты не советуют.

Эксперты Роспотребнадзора составили специальную памятку, в которой рассказали, какие овощи и фрукты нужно есть перед зимой.

Осенью необходимо есть тыкву, в которой большое количество меди, фтора и железа. Также принесут пользу баклажаны, кабачки, патиссоны, огурцы, морковь, свёкла, репа и болгарский перец. Злоупотреблять картофелем и бататом специалисты не советуют, потому что в этих овощах много крахмала.

Из фруктов эксперты рекомендуют употреблять яблоки, груши, айву, сливу, хурму, киви и инжир; из ягод: бузину, клюкву, шиповник, облепиху.

Ранее россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты.

Фото: pixabay

Теги: овощи, роспотребнадзор, фрукты
Категории: Общество, Новости СПб, Здоровье, Лента новостей,

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