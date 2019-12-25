Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты

Кроме того, ожидается рост цен на электронику.

Жителей России к концу текущего года ожидает рост цен на импортируемые овощи и фрукты. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

По ее словам, цены могут "подскочить" примерно на семь-восемь процентов. Кроме того, ожидается подорожание электротехники, в частности – гаджетов, на которые растет спрос. По данным специалистов, поставки новых устройств из КНР в РФ сокращаются из-за санкций Соединенных Штатов. Отмечается, что расходы россиян на смартфоны только за первый квартал текущего года увеличились на треть.

Директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий выразил мнение, что рост цен мог быть выше, если бы российские власти не сдерживали их в преддверии выборов в Государственную Думу. Он утверждает, в данный период представители кабмина напрямую ведут диалог с крупными производителями и торговыми сетями и просят их сдержать цены.

Ранее мы сообщали, что цены на гречку обновили 10-летний максимум.

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