В 2020 году гречка подорожала из-за ажиотажного спроса.

Этим летом цены на гречку обновили 10-летний максимум. Стоимость крупы была даже выше, чем весной 2020 года, когда россияне стали активно ее скупать перед карантином. Такие данные приводит РБК после анализа данных Росстата.

Так, в августе 2021 года один килограмм гречки вырос в среднем до 102,5 рубля. Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за килограмм лишь в 2011 году.

В 2020 году гречка подорожала из-за ажиотажного спроса в начале пандемии коронавируса. В июле 2020 года один килограмм гречки стоил 87 рублей.



Как пишет РБК, гречка начала дорожать с октября 2020 года. Рост цен остановился только в начале сентября 2021 года.

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