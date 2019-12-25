Минсельхоз разрабатывает меры по сдерживанию цен на гречку

В ведомстве уверены, что объем производства круп в России покроет как нужды предприятий, так и граждан.

Представители нескольких торговых сетей сообщили, что поставщики круп планируют повысить закупочные цены на гречку. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили "Ведомости". Однако в Минсельхозе заявили, что текущие объемы производства крупы способны удовлетворить спрос и предприятий, и населения.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в России был крупнейший урожай риса, второй в новейшей истории страны урожай пшеницы. А валовый сбор увеличился на 13,6% до 893 тысяч тонн.

В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности. Сообщение министерства

Кроме того, ведомство прямо сейчас разрабатывает ряд мер, для сдерживания роста цен на гречку.

Сдерживание цен на социально значимые продукты началось ещё в 2020 году. Между производителями, ритейлерами и правительством заключили соглашение о фиксации цен. Также были введены пошлины и квоты на экспорт зерна, утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла.

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