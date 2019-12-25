Эксперты рассказали, почему стоимость форели выросла в два раза

А также с чем связано её исчезновение с прилавков магазинов.

Петербуржцы стали замечать либо подорожание стоимости красной рыбы, либо её исчезновение с прилавков супермаркетов. И на это есть причины. Руководитель аналитического агентства марки "Рыбсеть" Полина Кирова рассказала "Невским Новостям", что стоимость форели напрямую зависит от цены её "соседей".

Форель идет рядом с семгой, так как семга подросла в цене, то и цены на форель тоже подняли. Это особенно актуально для переработчиков, кто делает слабосоленую форель, куски и нарезку. Полина Кирова, руководитель аналитического агентства марки "Рыбсеть".

Такая же тенденция наблюдается и в отношении форелевой икры. В этом году цена икры существенно подросла, поскольку на Дальнем Востоке возникла путина с лососевым. Однако специалист отмечает и успокаивает петербуржцев, ведь дефицит форели не наблюдается. Но эксперт отмечает нестабильность на рыбном рынке.

Сначала подешевел минтай, потом кальмар. Сейчас красная икра очень подорожала, нет качественной икры из-за плохой путины. Так же и с горбушей, нерпой, кетой — они стоят в этом году сильно дороже. Щука стала дороже, путина в Астрахани закончилась сейчас. Полина Кирова.

Однако некоторые виды форели действительно не найти в магазинах. Это связано с прекращением поставки рыбы из других стран, например, из Чили. Представитель из организации ООО "Синий Кит" отметил, что на данный момент в основном на российском рынке присутствует турецкая форель. Также петербуржцы могут приобрести иранскую форель. Однако, по словам эксперта, она хуже качеством.

Эксперт рынка ритейла Даниил Сомов отмечает, что, в связи с дефицитом импортного сырья, на рынке дорожает не только рыба.

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