Кабмин РФ поручил сократить экспорт гречки из-за роста цен

Кабинет министров поручил ряду ведомств разработать предложения о снижении экспорта гречки в этом году.

В ходе совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров кабмин дал распоряжение Минпромторгу, Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения об уменьшении вывоза гречки из страны в 2021 году. Варианты решения ситуации передадут в Минэкономразвития, сообщается на сайте Кабинета министров.

Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объёмов экспорта гречихи в текущем году. Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Сообщение кабмина

Совещание проходило под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Накануне представители торговых сетей сообщили, что поставщики планируют повысить цены на гречку. Минсельхоз заявил, что объемов производства гречки хватит для удовлетворения спроса потребителей, а также отметил, что разрабатывает меры по сдерживанию цен на гречку

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