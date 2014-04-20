Цены на яйца в России начали снижаться накануне Пасхи

Эксперты считают, что цены пошли вниз из-за снижения объема закупок магазинами.

За неделю до Пасхи производители заметили снижение отпускных цен на яйца. Стоимость на яйца первой и второй категорий упала на 5-10%, рассказала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева "Известиям".

Участники рынка считают, что магазины перед праздником закупились этим товаром, поэтому упали объемы закупок у производителей. А это в свою очередь привело к уменьшению отпускной цены.

Отметили сокращение стоимости яиц и в Минсельхозе. В ведомстве допустили, что в ближайшее время стоимость продукции будет снижаться.

По данным Росстата, в январе средняя цена десятка яиц была 75,38 рублей, в феврале – 77,13 рублей, а в марте – 81,33 рублей. В феврале торговые сети уведомляли Минпромторг готовности повысить стоимость яиц и мяса птицы до 10%.

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