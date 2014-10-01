Производство молока в России подорожало на 18% в марте

Всего в 2021 году себестоимость производства сырого молока выросло на 20-30%.

Аналитический цент Национального союза производителей молока (Союзмолоко) подсчитал, что в марте производство сырого молока в России подорожало на 18,2% в сравнении с прошлым годом.

На сайте организации есть данные только о себестоимости килограмма молока в феврале. В последнем зимнем месяце производство килограмма молока стоило 29,5 рубля без НДС, что на 3,6% выше, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза, отпускная цена производителей составляла 26,6 рубля за килограмм (на 4,1% больше).

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация национальной валюты, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция. Сообщение на сайте Союзмолоко

За 2021 год себестоимость производства сырого молока увеличилась на 20-30%. Такую информацию предоставил глава агрохолдинга "Кабош" Дмитрий Матвеев РБК.

В Минсельхозе ожидают, что стоимость производства снизится за счет экспортных пошлин на зерно, которые позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке.

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