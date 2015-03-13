Минсельхоз предложил временно ограничить продажу гречки за границу

Ограничения должны помочь сдержать рост цен на крупу в России.

Минсельхоз предложил на время ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, эта мера должна не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке.

Нынешние объемы производства позволяют удовлетворять спрос и предприятий переработки, и граждан. С ноября 2020 года увеличился экспорт гречихи в другие страны на фоне ситуации в мире.

Для повышения уровня самообеспеченности и сохранения цен на гречку, Минсельхоз планирует в этом году расширить посевы крупяных культур.

Накануне представители торговых сетей сообщили о возможном подорожании гречки. Минсельхоз сразу ответил, что разрабатывает меры по сдерживанию цен на гречку. Сегодня же Кабмин РФ поручил сократить экспорт гречки из-за роста цен

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