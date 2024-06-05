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В Видном мужчине предъявлено обвинение в реабилитации нацизма

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Следователи провели допрос подозреваемого, тот раскаялся в содеянном.

В Видном 45-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье в реабилитации нацизма. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 3 августа текущего года. Соответствующее заявление сделали сотрудники следственного управления по Московской области. Фигурант расследования подозревается по части 3 статьи 3454.1 УК РФ, связанно с осквернением памятника воинской славы. В надзорном ведомстве установили, что 29 мая 2024 года на территории города злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбросал венки вблизи памятника "Журавли" с Вечным огнем. При этом мужчина показывал прохожим жесты руками, символизирующие нацистское приветствие. Следователем изучено видео с камер наружного наблюдения, на котором изображен момент совершения преступления, а также допрошены очевидцы событий и сам обвиняемый. 

Мужчина дал следователю признательные показания и раскаялся в содеянном.

пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Полиция разыскивает осквернившего флаг РФ в Приморском районе Петербурга.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области

Теги: вечный огонь, видное, подмосковье, реабилитация нацизма
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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