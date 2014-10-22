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В Выборгском районе сгорела "Волга"

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром во вторник, 7 декабря, в управление МЧС по Петербургу в 10:17 поступило сообщение о пожаре у дома №29 по проспекту Луначарского. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что боролись с огнем, охватившем ГАЗ-3110. Отмечается, что "Волга" сгорела полностью. Причины возгорания пока неизвестны. Пожар ликвидировали в 10:40. По предварительным данным, никто не пострадал. 

На борьбу с огнем привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Помимо этого, рядом с поликлиникой №77 на Шлиссельбургском полыхали сразу четыре авто.

Накануне также стало известно о нескольких случаях возгорания машин.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: выборгский район, мчс, петербург, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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elamdes
Сегодня 13:19

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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