В Выборгском районе сгорела "Волга"

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Утром во вторник, 7 декабря, в управление МЧС по Петербургу в 10:17 поступило сообщение о пожаре у дома №29 по проспекту Луначарского.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что боролись с огнем, охватившем ГАЗ-3110. Отмечается, что "Волга" сгорела полностью. Причины возгорания пока неизвестны. Пожар ликвидировали в 10:40. По предварительным данным, никто не пострадал.

На борьбу с огнем привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Помимо этого, рядом с поликлиникой №77 на Шлиссельбургском полыхали сразу четыре авто.

Накануне также стало известно о нескольких случаях возгорания машин.

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