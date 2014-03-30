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В Петербурге загорелась третья за день машина
Сегодня, 13:03
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В Петербурге загорелась третья за день машина

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Сведения о пострадавших не поступали.

Сообщение об уже третьей сгоревшей машине в понедельник, 6 декабря, получило управление МЧС по Петербургу.

На этот раз сгорел трактор Terex. С пожаром справились спустя час после поступления сигнала о пожаре. Огонь охватил спецтехнику у дома №179 по Московскому шоссе. По предварительной информации, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Две машины сгорели в Адмиралтейском районе. Пожарные тушили "Камаз" и "Фольксваген".

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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