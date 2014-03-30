В Петербурге загорелась третья за день машина

Сообщение об уже третьей сгоревшей машине в понедельник, 6 декабря, получило управление МЧС по Петербургу.
На этот раз сгорел трактор Terex. С пожаром справились спустя час после поступления сигнала о пожаре. Огонь охватил спецтехнику у дома №179 по Московскому шоссе. По предварительной информации, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Две машины сгорели в Адмиралтейском районе. Пожарные тушили "Камаз" и "Фольксваген".
Фото: Piter.tv
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