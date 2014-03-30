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В Адмиралтейском районе сгорела кабина "Камаза"
Сегодня, 11:59
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В Адмиралтейском районе сгорела кабина "Камаза"

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В понедельник, 6 декабря, в 11:11 на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре у дома 3 по Малой Митрофаньевской улице в Адмиралтейском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в "Камазе" выгорела кабина. Пожар ликвидировали в 11:49. По предварительной информации, никто не пострадал. Что именно послужило причиной пожара, неясно.

С огнем боролись 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Также сегодня утром сгорела иномарка.

Фото: Piter.tv

Теги: камаз, пожар, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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