В Выборгском районе Петербурга 13 семей получили материнский капитал

В Выборгском районе Петербурга проживают 3 917 многодетных семей.

В преддверии Дня матери 13 семей Выборгского района получили материнский капитал. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

В районном ЗАГСе на Институтском проспекте, 8 заместитель главы Ростислав Савченко и руководитель районного отделения ПФР Сергей Земцов поздравили мам и их семьи.

В Выборгском районе Петербурга проживают 3 917 многодетных семей. С начала действия программы сертификаты получили более 25 тысяч семей. Сегодня сумма капитала составляет 453 тысячи рублей.

В День матери на Финляндском вокзале будут дарить сладкие подарки.

Фото: пресс-служба администрации