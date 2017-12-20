Когда в России День матери: какого числа отмечают, поздравления

Большинство людей любят своих матерей, но поздравляют их почему-то только 8 марта с Международным женским днем. Так происходит потому, что мало кто в России знает, что официальный День матери был учрежден еще в 1998 году, 20 лет назад. А уж когда он отмечается, знает еще меньшее количество россиян. Piter.TV расскажет вам про этот замечательный праздник и предложит варианты поздравлений.

История возникновения Дня матери

Еще в языческие времена матери особо почитались, в их честь устраивали различные празднества, к женщинам относились на порядок хуже. Позже, в 17-19 столетия, во времена новейшей истории существовало в Великобритании существовало Материнское воскресенье, тогда поздравляли женщин, которые имели детей.

В США, Австралии и некоторых других странах в День матери люди прикрепляют к одежде гвоздику. Причем цвет этого цветка имеет важное значение, если гвоздика белая – мать это человека умерла, любой другой цвет означает, что мама жива.

В России же этот праздник стал официальным в 1998 году после указа правительства. Инициатором стал Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Символом считается незабудка. Отмечается, что за 10 лет до официального признания праздника, День матери появился в Баку – по инициативе учительницы Эльмиры Гусейновой.

Когда отмечают День матери

Первыми этот праздник сделали официальным в США. Тогда днем празднования указом Президента Вудро Вильсона стало второе воскресенье мая. Также позже поступили и другие страны, такие как: Эстония, Мексика, Украина, Гонконг, Индия, Малайзия, Сингапур, Саудовская Аравия и другие.

В Армении День матери всегда празднуют 7 апреля, в первое воскресенье мая - Литва, Португалия, Испания. В России каждое последнее воскресенье ноября (в 2018 году это 25 ноября).

Как празднуют День матери

В каждой семье есть свои традиции, кто-то накрывает праздничный стол и домашние посиделки, кто-то участвует в акциях и других мероприятиях, дети дарят мама открытки, цветы и сладости. В России в День матери проходит Всероссийская социальная акция "Мама, я тебя люблю!", людям раздают открытки, которые можно преподнести своим матерям, также проводятся и другие праздничные мероприятия. Символ акции и самого праздника, как Piter.TV писал ранее – незабудка. Этот цветок, по преданию, возвращает память людям, которые забыли своих родных и близких.

В детских садах и школах воспитатели и учителя делают с детьми поделки, организуют концерты, где поют мамам песни и читают стихотворения.

Поздравления с Днем матери в стихах

Все женщины, что мамами зовутся

Пусть обязательно сегодня улыбнутся.

И пусть сегодня сыновья и дочки

Целуют нежно мамочкины щечки!

Пусть беды мам обходят стороной.

Вы берегли детей любой ценою,

Ведь вы за них теперь всегда в ответе.

Пусть будут благодарны ваши дети!

Нет никого роднее и дороже

Пусть вам Господь во всем всегда поможет!

Пусть слезы не коснуться ваших глаз,

И дети очень сильно любят вас!

***



Так хочется, чтоб на планете

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб всё заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон.

***



Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь — она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,

Нас с детства мама бережет.

Пусть стали старше мы, но всё же

Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!

***



Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

Поздравления с Днем матери в прозе

Поздравляем с Днем матери! От всей души и искреннего сердца желаем всем мамам, будущим и настоящим, крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу!

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Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днём матери и крепко обнимаю. Ты — самая лучшая, самая мудрая, нежная, красивая мама в мире. Люблю тебя за то, что ты есть у меня, за то, что ты именно такая, какая есть. Желаю тебе вечной молодости, неувядающей красоты и только доброжелательного расположения духа. Крепко целую тебя и обнимаю! Давай отметим этот праздник вместе и сходим туда, куда давно хотели.

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Материнство — великое чудо. С рождением ребенка в жизни женщины меняется очень многое, появляются новые приоритеты и задачи. Материнство — это не только купание в любви и радости, но и ежедневный труд. Пусть каждая мама чувствует себя любимой, нужной и защищенной. Пусть знает, что в любой момент она найдет поддержку и понимание в кругу своей семьи. С Днем матери!

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С Днём матери. Желаю ежедневных обнимашек и целовашек детей, желаю звонкого смеха и солнечного света улыбок в доме, желаю семейных праздников, пикников и путешествий, которые твои детки-конфетки наполнят радостью, счастьем и верой в чудеса.

Фото: pixabay

Видео: VMA RUSSIA/ Youtube