В День матери на Финляндском вокзале будут дарить сладкие подарки

В России 24 ноября 2019 года отмечается День матери.

В России 24 ноября 2019 года отмечается День матери. Это праздник всех поколений, ведь для каждого из нас мама – главный человек. В этот день на Финляндском вокзале сотрудники СЗППК будут поздравлять мам и вручать им сладкие сувениры. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Таким образом в СЗППК хотят напомнить, что сколько бы хороших и добрых слов мы не говорили нашим главным женщинам, лишними они все равно никогда не будут.

Когда в России День матери: какого числа отмечают, поздравления.

Фото: pixabay