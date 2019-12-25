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В Выборге восстанавливают пострадавшую в ДТП остановку
Сегодня, 16:20
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В Выборге восстанавливают пострадавшую в ДТП остановку

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Водитель, спровоцировавший аварию, предложил свою помощь в ремонте.

В пятницу, 27 июня, на набережной 30-го Гвардейского Корпуса проходит ремонт автобусной остановки,  которая была повреждена в результате недавней аварии. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Согласно данным местного комитета по городскому хозяйству, виновник аварии, управлявший BMW, самостоятельно предложил администрации восстановить поврежденную инфраструктуру, в том числе – вазоны с цветами.

Сейчас на месте ДТП проходят сварочные работы. В скором времени произойдет остекление павильона и замена клумб.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники Госжилгадзора снова проверят дома в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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