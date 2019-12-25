В Выборге восстанавливают пострадавшую в ДТП остановку

В пятницу, 27 июня, на набережной 30-го Гвардейского Корпуса проходит ремонт автобусной остановки, которая была повреждена в результате недавней аварии. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Согласно данным местного комитета по городскому хозяйству, виновник аварии, управлявший BMW, самостоятельно предложил администрации восстановить поврежденную инфраструктуру, в том числе – вазоны с цветами.
Сейчас на месте ДТП проходят сварочные работы. В скором времени произойдет остекление павильона и замена клумб.
Ранее мы рассказали о том, что сотрудники Госжилгадзора снова проверят дома в Выборге.
Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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