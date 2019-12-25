BMW снес припаркованный Nissan и остановку в Выборге

Лихач спровоцировал аварию ночью.

В ночь на пятницу, 26 июня, произошло на набережной 30 Гвардейского Корпуса в Выборге произошло ДТП. BMW на скорости врезался в Nissan, который был припаркован рядом с дорогой, а также снес автобусную остановку и несколько клумб. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

По данным, предоставленным очевидцами, неподвижную машину развернули на 360 градусов. В ней находился водитель, получивший травму лба. Виновник аварии спасся благодаря подушкам безопасности.

Ранее мы рассказали о том, что

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting