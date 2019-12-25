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Сотрудники Госжилгадзора снова проверят дома в Выборге
Сегодня, 14:28
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Сотрудники Госжилгадзора снова проверят дома в Выборге

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Нарушения оперативно устранят.

В понедельник, 29 июня, сотрудники Госжилнадзора проведут плановый рейд по жилым многоквартирным домам Выборга. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

Комиссия проследит за исполнением норм санитарной обработки подъездов  и проконтролируют устранение ошибок управляющих компаний. 

Напомним, что на период эпидемии коронавируса инспекции  ТСЖ проводятся в регулярном порядке. 

 Ранее мы рассказали о том, что выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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