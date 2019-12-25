Сотрудники Госжилгадзора снова проверят дома в Выборге

Нарушения оперативно устранят.

В понедельник, 29 июня, сотрудники Госжилнадзора проведут плановый рейд по жилым многоквартирным домам Выборга. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Комиссия проследит за исполнением норм санитарной обработки подъездов и проконтролируют устранение ошибок управляющих компаний.

Напомним, что на период эпидемии коронавируса инспекции ТСЖ проводятся в регулярном порядке.

Ранее мы рассказали о том, что выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО