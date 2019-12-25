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Выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении
Сегодня, 9:13
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lizapoluda

Выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении

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Всего там похоронено 129 красноармейцев.

В понедельник, 22 июня, участники Выборгского Совета молодежи провели уборку на братском захоронении героев Советско-финской войны. Мероприятия прошли в рамках акции "За чистый город". Информация об этом появилась в ВК-сообществе объединения.

Всего на месте захоронения покоятся 129 военнослужащих, погибших весной 1940 года. Некоторое время о месте нахождения могил знали лишь жители микрорайона, но им удалось придать информацию огласки с помощью сотрудников администрации.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге и Волосово прозвучал "Звон Победы".

Фото: ВКонтакте / vbg_sovet

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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