Выборгский Совет молодежи провел субботник на братском захоронении

Всего там похоронено 129 красноармейцев.

В понедельник, 22 июня, участники Выборгского Совета молодежи провели уборку на братском захоронении героев Советско-финской войны. Мероприятия прошли в рамках акции "За чистый город". Информация об этом появилась в ВК-сообществе объединения.

Всего на месте захоронения покоятся 129 военнослужащих, погибших весной 1940 года. Некоторое время о месте нахождения могил знали лишь жители микрорайона, но им удалось придать информацию огласки с помощью сотрудников администрации.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге и Волосово прозвучал "Звон Победы".

Фото: ВКонтакте / vbg_sovet